Meteo Toscana: giovedì 26 neve a quote collinari

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con moderato sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane.

Venti: deboli-moderati da nord-est, in rotazione a nord-ovest nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi o localmente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in lieve calo (possibili modeste e locali gelate nei fondovalle dell’interno maggiormente riparati dai venti di Grecale), massime in aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature in mattinata. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalle zone nord-occidentali, dove saranno possibili piogge sparse.

Venti: di Libeccio in graduale rinforzo.

Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi o agitati in chiusura della giornata.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime, stazionarie o in calo le massime sul nord-ovest.

Giovedì 26 rapido transito di un sistema perturbato da nord a sud con piogge e rovesci sparsi su gran parte della regione. Neve a quote collinari. Dal pomeriggio miglioramento.

Venti: deboli o moderati da nord-nord-ovest con rinforzi di Maestrale lungo la costa.

Mari: molto mossi o agitati in mattinata; moto in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Temperature: in diminuzione, sensibile nelle massime.

Venerdì 27 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali in Arcipelago; deboli nelle zone interne.

Mari: mossi o localmente poco mossi sottocosta.

Temperature: minime in calo con possibili gelate nei fondovalle. Massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.