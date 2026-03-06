Meteo Toscana: la Festa della Donna porta rovesci e temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o velato con addensamenti sull’Appennino orientale. Possibili banchi di nebbia al mattino nelle zone di fondovalle. Locale sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane.
Venti: deboli o moderati da nord est.
Mari: poco mosso o localmente mossi al largo.
Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno con possibile nebbia o nubi basse durante la notte e al primo mattino al mattino sulla valle dell’Arno.
Venti: deboli in prevalenza orientali
Mari: poco mossi, localmente mossi al largo e sui settori meridionali.
Temperature: quasi stazionarie.
Domenica 8 in mattinata sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio condizioni di instabilità associate a locali rovesci o brevi temporali sulle zone meridionali.
Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati su costa e Arcipelago.
Mari: poco mossi o localmente mossi.
Temperature: stazionarie.
Lunedì 9 in mattinata sereno salvo nebbia o nubi basse sulle vallate dell’interno; instabile nel pomeriggio con possibilità di locali rovesci sulle zone interne nel pomeriggio.
Venti: deboli meridionali sulla costa, assenti nell’interno.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
