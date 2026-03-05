Meteo Toscana: massime in aumento, +20°C in pianura

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o velato con addensamenti in arcipelago. Nubi basse sui versanti orientali dell’Appennino.

Venti: deboli o moderati in prevalenza orientali su zone interne e settentrionali, di Scirocco in Arcipelago.

Mari: poco mossi sottocosta sui settori settentrionali, poco mossi altrove.

Temperature: massime in aumento (18-20°C in pianura).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da nord est.

Mari: poco mosso o localmente mossi al largo.

Temperature: quasi stazionarie.

Sabato 7 sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia mattutini nelle vallate più interne.

Venti: deboli in prevalenza orientali

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo e sui settori meridionali.

Temperature: quasi stazionarie.

Domenica 8 poco o parzialmente nuvoloso.

Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: minime in aumento, massime pressoché stazionarie.

