Meteo Toscana: oggi brevi ed isolati rovesci pomeridiani sui rilievi

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti sull’Appennino orientale; nel pomeriggio locali e temporanei addensamenti sui rilievi con possibilità di brevi ed isolati rovesci.

Venti: deboli, prevalentemente orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con possibili nebbie mattutine sulle pianure interne; non si escludono occasionali e brevi precipitazioni.

Venti: deboli meridionali con rinforzi di Scirocco su costa e Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Domenica 15 nuvoloso al mattino con possibili precipitazioni in Arcipelago e in Lunigiana; parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, stellato in serata.

Venti: deboli meridionali.

Mari: mossi tendenti a poco mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Lunedì 16 poco nuvoloso per addensamenti in Appennino.

Venti: tra debole e moderati nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

