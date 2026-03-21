Meteo Toscana: oggi brevi rovesci pomeridiani su Garfagnana e Lunigiana

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Possibilità di brevi rovesci nel pomeriggio su Garfagnana e Lunigiana.

Venti: deboli da nord-est con temporanei rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili, brevi, rovesci pomeridiani sui rilievi orientali e meridionali nel pomeriggio.

Venti: deboli nord-orientali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Lunedì 23 sereno o poco nuvoloso, addensamenti nel pomeriggio nelle zone interne.

Venti: deboli-moderati da NE

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, massime in aumento.

Martedì 24 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.