Meteo Toscana: oggi brevi rovesci sui rilievi

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio con possibili brevi rovesci sui rilievi, in particolare sull’Appennino aretino e sull’Amiata.

Venti: deboli nord-orientali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso in mattinata, addensamenti nel pomeriggio nelle zone interne e sulla costa meridionale.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime, in lieve aumento le massime.

Martedì 24 sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio.

Venti: deboli-moderati da nord-est, in rotazione a nord-ovest nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi o localmente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: massime in aumento.

Mercoledì 25 sereno o poco nuvoloso in mattinata. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalle zone nord-occidentali, dove in serata saranno possibili piogge sparse.

Venti: di Libeccio in graduale rinforzo.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.