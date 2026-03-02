Meteo Toscana: oggi e domani piogge sparse, rovesci e temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone meridionali dove saranno possibili precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Parzialmente nuvoloso altrove con locali schiarite e tendenza ad aumento delle nubi in serata.

Venti: fino a moderati di Scirocco sulla costa, deboli variabili nell’interno.

Mari: da poco mossi a mossi a largo.

Temperature: pressoché stazionarie o in lieve calo al sud e in montagna.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani tra la notte e le prime ore della mattina molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse sulle zone centro-settentrionali della regione, localmente anche a carattere di rovescio. Tendenza a miglioramento nella seconda parte della giornata con possibili isolati e brevi piovaschi.

Venti: deboli-moderati da est, sud-est sulla costa e in Arcipelago; variabili nelle zone interne.

Mari: mossi al largo e sul litorale meridionale. Poco mossi altrove.

Temperature: in lieve aumento.

Mercoledì 4 prevalentemente poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento.

Giovedì 5 sereno o poco nuvoloso. Modesti addensamenti pomeridiani sulle zone interne, in particolare rilievi.

Venti: deboli-moderati di Scirocco sull’Arcipelago. Deboli altrove.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: minime stazionarie, massime in ulteriore lieve aumento (19-21 °C in pianura).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.