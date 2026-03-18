Meteo Toscana: oggi neve oltre 800 metri in Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvolosità variabile a tratti consistente, deboli precipitazioni in Appennino (neve oltre 800-1000 metri). Miglioramento dal tardo pomeriggio-serata.
Venti: moderati da nord-est o forti da nord-est.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.
Temperature: in calo.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso.
Venti: moderati-forti da nord est in attenuazione.
Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.
Temperature: massime in aumento.
Venerdì 20 Sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli o moderati di Grecale.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.
Temperature: minime in deciso calo, massime stazionarie.
Sabato 21 nuvoloso, soprattutto dal pomeriggio.
Venti: deboli orientali.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in locale lieve calo.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.