Meteo Toscana: oggi neve sull’Appennino, fiocchi fino a 400 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone orientali, in particolare Appennino (crinali e versanti emiliano-romagnoli), nevose generalmente sopra 600-700 metri, ma temporaneamente e localmente anche 400-500 metri su quello fiorentino e aretino. Attenuazione della nuvolosità e cessazione delle precipitazioni in serata.

Venti: deboli-moderati da nord-nord-ovest, in attenuazione in serata.

Mari: molto mossi o agitati in mattinata; moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio-sera.

Temperature: in diminuzione, sensibile nelle massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo poco nuvoloso o velato nottetempo e in mattinata con addensamenti sull’aretino; nuvoloso nel pomeriggio, fino a coperto su Casentino, Mugello e ‘Appennino orientale dove non si esclude qualche breve precipitazione, nevosa oltre 800-900 metri.

Venti: moderati con locali rinforzi dai quadranti settentrionali in Arcipelago e sul litorale; deboli o al più moderati nelle zone interne.

Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: minime in calo con possibili locali gelate nei fondovalle più riparati dai venti settentrionali. Massime stazionarie e inferiori alla norma.

Sabato 28 sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti mattutini e residue nubi su aretino senese e grossetano.

Venti: moderati settentrionali con rinforzi di Maestrale lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento.

Domenica 29 poco nuvoloso con temporanei addensamenti.

Venti: tra deboli e moderati nord orientali.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.