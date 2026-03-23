Meteo Toscana: oggi pomeriggio possibili rovesci

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso con addensamenti nella prima pare del mattino sulle zone interne. Nel pomeriggio addensamenti nelle zone centro-meridionali con possibilità di isolati e brevi rovesci. Sereno o poco nuvoloso in serata.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: poco mossi o localmente e temporaneamente mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime, massime in sensibile aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio.

Venti: deboli-moderati da nord-est, in rotazione a nord-ovest nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi o localmente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Mercoledì 25 sereno o poco nuvoloso in mattinata. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalle zone nord-occidentali, dove saranno possibili piogge sparse.

Venti: di Libeccio in graduale rinforzo.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime, stazionarie o in calo le massime sul nord-ovest.

Giovedì 26 rapido transito di un sistema perturbato da nord a sud con piogge su gran parte della regione nella prima parte della mattina; dal pomeriggio rapido miglioramento.

Venti: deboli o moderati da nord-nord-ovest con rinforzi di Maestrale lungo la costa.

Mari: molto mossi o agitati in mattinata; moto in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Temperature: in diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.