Meteo Toscana: piogge e rovesci fino a giovedì

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili sulle zone centro-settentrionali della regione.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.
Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso con possibilità di pioggia, più probabile nel pomeriggio sulle zone interne, anche a carattere di rovescio.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo.
Giovedì 12 transito di una perturbazione con rovesci sparsi.
Venti: deboli occidentali con locali rinforzi.
Mari: mossi.
Temperature: minime in aumento, massime in calo.
Venerdì 13 poco nuvoloso con foschie o nebbie mattutine.
Venti: deboli.
Mari: poco mossi.
Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.
