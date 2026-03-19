Meteo Toscana: piogge su Garfagnana e Lunigiana nel weekend

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi in prevalenza sereno.

Venti: moderati-forti da nord est in attenuazione in serata.

Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.

Temperature: massime in aumento (15-17 °C in pianura).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti in mattinata tra aretino, senese e grossetano.

Venti: deboli o moderati di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime in deciso calo, massime stazionarie.

Sabato 21 generalmente nuvoloso. Non si escludono brevi piogge su Garfagnana e Lunigiana nel pomeriggio

Venti: deboli da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo.

Domenica 22 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli orientali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.