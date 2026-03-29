Meteo Toscana: pioggia, neve e nuovo calo delle temperature

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso, schiarite dal pomeriggio.

Venti: tra deboli e moderati nord orientali.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: in calo le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani inizialmente poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità nel corso della giornata associata a locali precipitazioni nel pomeriggio sulle zone appenniniche orientali.

Venti: deboli tra ovest e nord ovest con locali rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Martedì 31 nuvoloso in mattinata con locali precipitazioni (neve in appennino intorno a 1000 metri), schiarite dal pomeriggio.

Venti: moderati o forti da nord est.

Mari: mossi sotto costa, molto mossi al largo.

Temperature: in sensibile calo le massime.

Mercoledì 1° aprile molto nuvoloso.

Venti: forti orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, molto mossi al largo.

Temperature: in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.