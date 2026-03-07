Meteo Toscana: rovesci e temporali nel weekend della Festa della Donna

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso sulle province settentrionali con addensamenti in Appennino. Nuvolosità in aumento sul resto della regione con possibilità di locali rovesci pomeridiani sui rilievi meridionali.

Venti: deboli variabili nelle zone interne, deboli da sud est sulla costa e in Arcipelago.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo e sui settori meridionali.

Temperature: quasi stazionarie, massime fino a 18-19°C in pianura.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso al sud con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso sulle zone settentrionali con addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: di Scirocco, deboli o localmente moderati sull’Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Lunedì 9 poco nuvoloso con locali addensamenti, in particolare nel pomeriggio, quando saranno possibili locali rovesci sulle zone interne meridionali.

Venti: deboli meridionali sulla costa, assenti nell’interno.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie.

Martedì 10 molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone occidentali della regione.

Venti: deboli-moderati di Scirocco.

Mari: mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione.

