Meteo Toscana: rovesci e temporali tra oggi e domani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da nord est dal pomeriggio.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco nuvoloso con foschie o nebbie mattutine e nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi associate a locali rovesci e brevi temporali.

Venti: deboli, prevalentemente orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, in aumento le massime.

Sabato 14 tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con locali precipitazioni sulle zone settentrionali.

Venti: deboli meridionali con rinforzi di Scirocco su costa e Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Domenica 15 poco o parzialmente nuvoloso con locali brevi rovesci o temporali sui rilievi nel pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: mossi tendenti a poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

