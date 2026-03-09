Meteo Toscana: rovesci pomeridiani su rilievi e zone interne

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi variabile con possibilità di rovesci pomeridiani sulle colline metallifere e le Apuane.

Venti: deboli meridionali sulla costa, assenti nell’interno.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani da nuvoloso a molto nuvoloso con possibilità di precipitazioni, dal pomeriggio, sulle province occidentali, settentrionali e sui rilievi appenninici.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi o a tratti mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve diminuzione.

Mercoledì 11 parzialmente nuvoloso in mattinata per nubi basse e locali nebbie; variabile nel pomeriggio con possibilità di rovesci nelle zone interne.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Giovedì 12 nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse.

Venti: deboli occidentali con locali rinforzi.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

