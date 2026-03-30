Meteo Toscana: temperature in calo e neve sull’Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi inizialmente poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità nel corso della giornata associata a locali precipitazioni nel pomeriggio-sera sulle zone interne, nevose sull’Appennino oltre 1000-1200 metri di quota.

Venti: deboli tra ovest e nord ovest con locali rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso o molto nuvoloso con deboli nevicate in Appennino oltre i 700-900 metri di quota, più probabili sulle zone orientali. Sulle altre zone parzialmente nuvoloso con locali brevi piogge sulle zone interne orientali.

Venti: moderati o forti da nord est.

Mari: mossi sotto costa, molto mossi al largo.

Temperature: in sensibile calo le massime.

Mercoledì 1° aprile nuvoloso con addensamenti più intensi sulla parte orientale della regione. Qualche residua nevicata fino alle prime ore del mattino sull’Appennino orientale oltre i 700-800 metri di quota.

Venti: forti nord orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, molto mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo le massime.

Giovedì 2 ancora qualche addensamento nuvoloso in mattinata sulle zone orientali, ma tendente a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti: moderati da nord est in attenuazione.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo o localmente molto mossi sui settori meridionali.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.