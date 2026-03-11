Meteo Toscana: temporali e temperature in calo oggi e domani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi inizialmente nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale più probabili sulle zone occidentali. Dal pomeriggio instabilità diffusa anche sulle zone interne.

Venti: deboli meridionali, tendenti a rinforzare e a divenire di Libeccio.

Mari: poco mossi tendenti a mossi sui settori settentrionali.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale.

Venti: deboli-moderati meridionali su Arcipelago e costa, deboli variabili altrove.

Mari: mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Venerdì 13 poco nuvoloso con foschie o nebbie mattutine e nubi cumuliformi pomeridiane associate a locali rovesci e brevi temporali.

Venti: deboli, prevalentemente orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, in aumento le massime.

Sabato 14 tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con locali precipitazioni sulle zone settentrionali.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.