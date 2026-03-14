Meteo Toscana: tornano pioggia e neve, fiocchi sull’Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nubi in aumento già nel corso della mattinata con possibili precipitazioni in particolare nelle zone di nord ovest (neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri) e in prossimità della costa.

Venti: di Scirocco forti su costa e Arcipelago dal pomeriggio, moderati nell’interno.

Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi in serata.

Temperature: pressoché stazionarie le minime e massime in calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con precipitazioni in Arcipelago, costa e in Lunigiana. Tendenza a miglioramento già dalla tarda mattina con graduali schiarite dal pomeriggio ed in particolare in serata.

Venti: deboli meridionali, fino a forti di Scirocco su costa e Arcipelago. Rotazione dei venti da nord est.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione in particolare sottocosta.

Temperature: in lieve aumento le massime.

Lunedì 16 poco nuvoloso con addensamenti in Appennino.

Venti: tra debole e moderati nord orientali.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Martedì 17 poco nuvoloso con addensamenti soprattutto in Appennino dove saranno possibili deboli precipitazioni.

Venti: moderati o forti da nord est.

Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.

Temperature: in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.