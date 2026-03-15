Meteo Toscana: ultime ore di maltempo, massime in lieve aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con piogge e rovesci sparsi su costa e Arcipelago. Tendenza a miglioramento già dalla tarda mattina con graduali schiarite più ampie in serata. Addensamenti comunque si attarderanno in Appennino con possibili pioviggini.

Venti: deboli meridionali, fino a forti di Scirocco su costa e Arcipelago. Rotazione dei venti da nord est.

Mari: mossi o molto mossi in attenuazione in particolare sottocosta.

Temperature: in lieve aumento le massime.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco nuvoloso con addensamenti in Appennino e nell’interno durante il pomeriggio.

Venti: moderati nord orientali, di Maestrale sulla costa nel pomeriggio con temporanei rinforzi.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Martedì 17 poco nuvoloso con addensamenti soprattutto sull’Appennino orientale dove saranno possibili deboli precipitazioni, nevose oltre 1000 metri.

Venti: moderati o forti da nord est.

Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.

Temperature: in calo, più accentuato nelle massime.

Mercoledì 18 nuvoloso in mattinata con addensamenti temporaneamente più consistente e associata a deboli precipitazioni sparse sul centro sud della regione e in particolare a ridosso dell’Appennino orientale (neve oltre 800-1000 metri).

Venti: moderati da nord est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo, in particolare le minime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.