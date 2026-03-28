Meteo Trentino, da domani tornano i venti forti: raffiche fino a 90km/h

Dopo l’attenuazione nella giornata odierna, domani, domenica 29 marzo, i venti riprenderanno a soffiare da nord e, seppur con intensità inferiore a quella dei giorni scorsi, specie nelle valli orientate in direzione nord-sud, le raffiche potranno risultare localmente superiori a 50-60km/h. Lo comunica Meteotrentino, sottolineando che si tratterà di un episodio di shallow foehn e non di deep foehn come quello che ha interessato la provincia nei giorni scorsi. Lunedì mattina è prevista una temporanea attenuazione dei venti ma dal pomeriggio e fino alla sera di mercoledì 1 aprile è attesa una nuova intensificazione dei venti settentrionali (deep foehn). Martedì sarà probabilmente il giorno in cui soffieranno le raffiche più intense che, se le previsioni saranno confermate, localmente potrebbero risultare oltre gli 80-90km/h.

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