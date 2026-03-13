Meteo Trentino, peggioramento da domani: fino a 30cm di neve oltre 1.700 metri

Una perturbazione atlantica interesserà le Alpi dalle prime ore di sabato 14 al pomeriggio-sera di domenica 15 marzo: le precipitazioni più abbondanti sono attese sull’Italia nordoccidentale, dove, in quota, potrà cadere circa un metro di neve. Meteotrentino informa che in Trentino già dal mattino di domani, sabato 14 marzo, sono attese deboli precipitazioni sparse che diverranno via via più diffuse e persistenti dal pomeriggio e specie in serata e nella notte su domenica 15 marzo. Entro domenica mattina sono attesi mediamente 15-30mm di pioggia, ma localmente potranno cadere fino a 40mm o più, soprattutto sui settori sudorientali.

Attesi 10-30cm o più di neve oltre 1700 metri circa, mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote inferiori. Sotto i 1400 metri eventuali accumuli nevosi risulteranno nulli o molto scarsi. Non è infine escluso che si possano verificare isolati temporali.

In Val di Fiemme, sede dei Giochi Paralimpici con Lago di Tesero, tra sabato e domenica, cadranno 10-15mm di pioggia.

I venti in quota sono previsti forti da Sud Est soprattutto nella notte tra sabato e domenica: ciò potrebbe determinare intensità di precipitazioni che, localmente ed a tratti, potranno risultare pari o superiori a 10mm/ora (10cm di neve all’ora oltre 1700 metri di quota).

Attenzione sulle strade

Alla luce delle previsioni meteo il Servizio Gestione strade della Provincia, nel ricordare che fino al 15 aprile è obbligatoria l’attrezzatura invernale, in caso di strade innevate, invita gli automobilisti a moderare particolarmente la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e porre attenzione ai mezzi spazzaneve e spargisale che saranno operativi sulla viabilità provinciale di montagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.