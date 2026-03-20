Meteo Trentino, torna la neve sulle montagne da domani sera

Una perturbazione in movimento verso sud interesserà le Alpi tra sabato 21 e domenica 22 marzo. Dalle ore centrali di sabato, nella notte e fino alle prime ore del giorno successivo in Trentino sono attese precipitazioni deboli o moderate, nevose oltre 1.000-1.200 metri e localmente anche a quote inferiori. Lo rende noto Meteotrentino. La fase con precipitazioni più intense e diffuse è prevista nella tarda serata di sabato e nella notte di domenica. Non è escluso che, localmente, le precipitazioni possano assumere carattere temporalesco e neve, oppure che neve mista a pioggia possa essere osservata anche sotto i 1.000 metri, con eventuali accumuli nulli o molto scarsi. Oltre i 1.300 metri sono invece attesi tra i 5 e 15cm di neve e localmente di più, specie alle quote più alte.

Il Servizio gestione strade, in caso di strade innevate, invita a moderare la velocità, ad aumentare la distanza di sicurezza e a porre particolare attenzione ai mezzi spazzaneve e spargisale e ad utilizzare pneumatici da neve o catene a bordo fino al prossimo 15 aprile.

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