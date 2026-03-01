Meteo USA, caldo record nel Sud-Ovest: decine di record di caldo infranti

Diverse città del Sud-Ovest degli USA hanno registrato temperature record questa settimana, mentre Midwest e Nord-Est si preparano alla neve in vista della prima settimana di marzo. Venerdì 27 febbraio sono state registrate almeno 20 nuove temperature record in California, Arizona, Texas, Oklahoma e Arkansas. Fino ad oggi, domenica 1 marzo, potrebbero essere registrate più di 60 temperature record giornaliere. L’Ovest non è stato estraneo a temperature record quest’inverno. Più di 140 località hanno avuto il loro inverno più caldo mai registrato, mentre più di 290 città hanno vissuto uno dei loro 10 inverni più caldi. Inoltre, giovedì 26 è stato stabilito un nuovo record nazionale a Falcon Dam, in Texas, con +41°C: è il giorno invernale più caldo di sempre.

Si prevede che il caldo estremo continuerà per tutto il fine settimana nell’Ovest e nel Sud-Ovest, mentre la parte orientale degli Stati Uniti si prepara ad altre ondate di neve e ghiaccio.

Texas

Il Texas ha registrato un caldo record a partire da giovedì 26, quando alcune città hanno registrato il loro primo giorno con +38°C del 2026.

Giovedì le temperature a Laredo hanno raggiunto i +39°C, segnando il giorno più caldo di febbraio della città.

Le temperature elevate sono continuate venerdì 27, quando città come Waco e Corsicana hanno battuto i precedenti record di febbraio. Waco ha registrato una temperatura massima di +30°C, superando il precedente record di +28,9°C stabilito nel 1918. Denton ha eguagliato il suo record di +27,2°C registrato nel 2007.

Arizona

Anche l’Arizona sta registrando un caldo record questa settimana, con diversi nuovi record e diversi record eguagliati.

Yuma ha registrato il suo giorno di febbraio più caldo di sempre, con +35,6°C venerdì, battendo il record di +35°C stabilito nel 1986. I record giornalieri e mensili di Phoenix sono stati eguagliati a +33,3°C.

California

Temperature record sono state registrate in tutta la California meridionale venerdì, con diverse città che hanno superato i record giornalieri o mensili.

San Diego ha stabilito un record giornaliero di +29,4°C, battendo il precedente record stabilito nel 2020.

Il centro di Los Angeles ha registrato +32,8°C venerdì, segnando il primo giorno di febbraio con +32°C in 10 anni e battendo il precedente record di +31,1°C stabilito nel 2025.

A Riverside, venerdì, le temperature massime hanno raggiunto i +33,9°C, battendo il record di +30,6°C stabilito nel 1972, secondo il National Weather Service di San Diego.

El Centro ha eguagliato i suoi record giornalieri e mensili con +35,6°C venerdì.