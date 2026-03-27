Meteo USA, l’ondata di calore senza precedenti infrange 4.000 record: è il marzo più caldo in 7 stati

Durante l’ondata di calore senza precedenti che a metà marzo ha colpito gli Stati Uniti centrali e occidentali, oltre 4.000 record giornalieri e più di 1.700 record mensili sono stati battuti dalle stazioni meteorologiche nell’Ovest del Paese. Sette stati hanno registrato, in via preliminare, le temperature più alte di sempre per il mese di marzo. Il NCEI della NOAA afferma che 4.310 stazioni meteorologiche dell’Ovest hanno stabilito record di temperatura massima giornaliera e 1.746 record di temperatura massima per il mese di marzo tra il 18 e il 22 marzo, e i dati continuano ad arrivare. Per il mese, sono stati stabiliti oltre 7.000 record giornalieri e quasi 2.000 record mensili.

In 30 di queste città, i dati delle stazioni meteorologiche risalgono a oltre 100 anni fa, tra cui Winnemucca (149 anni) ed Elko (136 anni) in Nevada, così come Eureka in California (138 anni). In altre parole, un caldo di questa portata a marzo, anche solo lontanamente paragonabile a questo, non si verificava in Nevada almeno dagli anni 1880, quando gli stati erano solo 38, Thomas Edison inventò il fonografo e Alexander Graham Bell installò il primo telefono commerciale.

Nuovi record di temperatura per gli stati

Tra gli stati che hanno stabilito nuovi record di temperatura a marzo figurano l’Arizona, dove Yuma ha superato il precedente record statale di +40°C di quasi 3°C, raggiungendo i +42,8°C. In New Mexico, nessuna stazione aveva mai superato i +34°C a marzo fino a quest’anno, quando Tucumcari e Cavern City hanno toccato i +37,8°C.

In Iowa, a marzo non si erano mai superati i +32,8°C, ma 20 stazioni meteorologiche hanno registrato temperature più elevate durante questa ondata di calore, con Little Sioux che ha raggiunto una massima di +36,1°C. In California, la temperatura ha toccato i +44,4°C a Buttercup & Squaw Lake, un nuovo record statale per il mese. Nevada, Utah e Wyoming completano la lista.

I numeri record sono destinati ad aumentare, poiché i dati della NOAA sono disponibili solo fino al 19 marzo e l’ondata di calore è ancora in corso, quasi una settimana dopo.