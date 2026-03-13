Meteo Valle d’Aosta: neve in arrivo nel fine settimana

Nel weekend torna la neve in Valle d’Aosta. Secondo il bollettino meteorologico regionale per domani sabato 14 marzo è previsto cielo “da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni, inizialmente deboli o tuttalpiù moderate sui rilievi al mattino, in intensificazione, specie sul settore orientale fino a localmente forti; limite neve a 1500 metri a inizio evento, in graduale calo a 900 metri (o localmente inferiore) dal tardo pomeriggio, in ulteriore calo nella notte“. Domenica 15 marzo il tempo sarà “molto nuvoloso con precipitazioni, deboli e sporadiche a nord-ovest e moderate a sud-est, in attenuazione nel corso della mattinata e successiva cessazione con qualche possibile schiarita dalla seconda parte della giornata; limite neve in calo temporaneo intorno ai 700 metri poi in rialzo intorno a 900/1000 metri“.

