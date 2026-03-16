Meteo Valle d’Aosta: pericolo valanghe forte dopo le intense nevicate

Dopo le abbondanti nevicate del fine settimana, in gran parte della Valle d’Aosta è stato segnalato un elevato rischio di valanghe, classificato come grado 4 su 5. Secondo il bollettino Aineva, la situazione riguarda in particolare le valli di Cogne, Champorcher, Gressoney, Ayas, Valtournenche e l’alta Valpelline. Nel resto della regione il pericolo rimane comunque significativo, con un livello grado 3 su 5. “La moltissima neve fresca così come gli accumuli di neve ventata in alcuni punti di notevole spessore sono molto instabili a tutte le esposizioni. La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono distaccarsi spontaneamente“, spiega Aineva, che sconsiglia “vivamente” le escursioni con gli sci o le racchette da neve, così come le discese fuori pista.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.