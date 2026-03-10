Meteo Veneto, Arpa: fasi nuvolose, modeste piogge e temperature sopra la norma

“Prevale un campo di relativa alta pressione, a tratti un po’ intaccato da deboli ondulazioni in quota; sul Veneto ne conseguono comunque delle fasi nuvolose, specie dalle primissime ore di mercoledì a quelle centrali di giovedì, con temporanea riduzione dell’escursione termica diurna e possibilità di qualche modesta precipitazione; temperature in genere sopra la norma, specie riguardo alle minime“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi modesta variabilità, con spazi di sereno anche ampi specie sulle zone pianeggianti, più nubi dal pomeriggio in montagna; durante le ore più fredde, probabili locali nebbie in pianura e nelle valli.

Precipitazioni. A partire dalle ore centrali, non si esclude qualche modesto fenomeno sulle zone più interne, con eventuali lievi spruzzate di neve da circa 1500-1800 m.

Temperature. Per le minime, prevalgono moderati aumenti; massime senza notevoli variazioni in quota, un po’ in calo altrove.

Venti. In quota moderati o a tratti localmente tesi, dai quadranti occidentali; su bassa pianura e costa dai quadranti orientali, deboli salvo qualche fase di moderato rinforzo nelle ore centrali; per il resto, in genere deboli con direzione variabile.

Mare. Quasi calmo, od al più poco mosso a sud nelle ore diurne.

Mercoledì 11 cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma almeno localmente con alcune fasi di schiarita.

Precipitazioni. Probabili fasi di fenomeni sparsi, in genere modesti salvo occasionali rovesci di sera in pianura; limite delle nevicate a circa 1400-1700 m.

Temperature. Minime in aumento, salvo valori localmente stazionari o in lieve diminuzione sulle zone più a sud-est e ad alta quota; riguardo alle massime, contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota, da tesi sud-occidentali a moderati occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo verso sera locali moderati rinforzi da sud-est su bassa pianura e costa.

Mare. Quasi calmo sottocosta, poco mosso al largo.

Giovedì 12 cielo da molto nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con crescenti schiarite dal pomeriggio e soprattutto in serata, quando in pianura e nelle valli probabilmente tornano delle foschie o nebbie; probabili alcune fasi di precipitazioni da sparse a locali soprattutto sull’entroterra, con diradamento più significativo a fine giornata; limite delle nevicate a circa 1500-1800 m; riguardo alle temperature sulle zone montane, prevale per le minime un po’ di calo e per le massime un po’ di aumento; riguardo alle temperature in pianura, contenute variazioni di carattere locale.

Venerdì 13 cielo all’inizio sereno o poco nuvoloso con alcune nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, poi parzialmente nuvoloso con copertura più significativa specie di sera sulle zone montane, ove possono verificarsi locali modeste precipitazioni; limite delle eventuali nevicate sui 1400-1700 m; temperature minime in diminuzione specie sulle zone a nord, massime in lieve aumento.

