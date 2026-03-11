Meteo Veneto, Arpa: “fine settimana instabile/perturbato”

“Una serie di ondulazioni in quota interesseranno l’Europa centrale nei prossimi giorni; in particolare tra sabato e domenica si avvicinerà una saccatura da ovest, che si svilupperà con l’isolamento di un minimo depressionario che rimarrà confinato tra Spagna e Nord-Africa, e un asse di saccatura che transiterà a nord delle Alpi. Il tempo sulla nostra regione rimarrà variabile fino a venerdì, con possibilità di qualche sporadica precipitazione, mentre nel fine settimana diverrà più a carattere instabile/perturbato. Le temperature non subiranno grandi variazioni, mantenendosi superiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso su zone montane e pedemontane, parzialmente nuvoloso altrove, con schiarite. Probabili precipitazioni sparse, in genere deboli, salvo qualche locale rovescio, specie verso sera a nord-est; limite delle nevicate a circa 1500-1800 m. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota deboli da sud-ovest; in pianura deboli variabili, salvo qualche tratto di moderato rinforzo da sud.

Domani cielo in prevalenza molto nuvoloso al mattino, nel pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità, con comparsa di tratti soleggiati, anche ampi.

Precipitazioni. Probabile qualche modesto fenomeno sparso, soprattutto durante le ore centrali sulla pianura meridionale e sui settori occidentali di pianura e Prealpi, con limite delle eventuali spruzzate di neve a circa 1400-1700 m.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In quota venti dapprima deboli occidentali, poi da nord/nord-est moderati/tesi. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 13 variabilità, con iniziali nubi basse, foschie e nebbie, seguite da cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite, specie in quota, durante le ore centrali.

Precipitazioni. Generalmente assenti o al più deboli a carattere locale e discontinuo specie durante le ore centrali. Verso fine giornata possibili precipitazioni sui settori nord-orientali della pianura.

Temperature. Minime in calo o localmente stazionarie; massime senza variazioni di rilievo.

Venti. In quota in progressivo rinforzo da sud-ovest. In pianura deboli variabili, con moderati rinforzi da sud sulla costa.

Mare. Poco mosso.

Sabato 14 cielo in prevalenza nuvoloso, con nubi basse, foschie e locali nebbie al primo mattino; possibili parziali schiarite in seguito. Saranno probabili fasi di precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, specie nel pomeriggio/sera, con limite delle nevicate a circa 1300-1600 m. Temperature senza notevoli variazioni o in locale aumento. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest/sud; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, con tratti di rinforzo lungo la costa.

Domenica 15 permangono condizioni di tempo instabile/perturbato con cielo molto nuvoloso. Saranno probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio. In quota venti inizialmente dai quadranti meridionali, in progressiva rotazione da ovest. In pianura dai quadranti orientali da moderati a deboli. Temperature senza notevoli variazioni o in locale aumento.

