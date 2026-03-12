Meteo Veneto, Arpa: piogge diffuse e rovesci nel weekend

“Una serie di ondulazioni in quota interesseranno l’Europa centrale nei prossimi giorni; in particolare tra sabato e domenica si avvicinerà una saccatura da ovest, che si svilupperà con l’isolamento di un minimo depressionario che rimarrà confinato tra Spagna e Nord-Africa, e un asse di saccatura che transiterà a nord delle Alpi. Lunedì una nuova saccatura farà il suo ingresso da nord-ovest transitando sul nord Italia e spostandosi verso est. Il tempo sulla nostra regione rimarrà variabile fino a venerdì, con possibilità di qualche sporadica precipitazione, mentre da sabato diverrà più a carattere instabile/perturbato con fasi di precipitazioni anche diffuse, con rovesci. Le temperature non subiranno grandi variazioni, mantenendosi superiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi progressiva attenuazione della nuvolosità sui settori centro-settentrionali, con comparsa di tratti soleggiati, anche ampi. Dopo il tramonto probabile nuova formazione di foschie e nebbie in pianura. Sarà probabile qualche modesto fenomeno sparso, soprattutto durante le ore centrali sulla pianura meridionale e sui settori occidentali delle Prealpi, con limite delle eventuali spruzzate di neve a circa 1500-1700 m. Temperature massime senza notevoli variazioni. In quota venti dapprima deboli occidentali, poi da nord/nord-est moderati/tesi; in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati.

Domani variabilità, con iniziali nubi basse, foschie e nebbie, seguite da cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite, specie in quota, durante le ore centrali.

Precipitazioni. Generalmente assenti o al più deboli a carattere locale e discontinuo durante le ore centrali sulle zone prealpine.

Temperature. Minime in calo o localmente stazionarie; massime in aumento o localmente stazionario.

Venti. In quota in progressivo rinforzo da sud-ovest. In pianura deboli variabili, con moderati rinforzi da sud sulla costa nel pomeriggio.

Mare. Poco mosso.

Sabato 14 cielo in prevalenza nuvoloso, con nubi basse, foschie e locali nebbie al primo mattino; possibili parziali schiarite in seguito.

Precipitazioni. Saranno probabili fasi di precipitazioni sparse al mattino, più continue e diffuse nel pomeriggio/sera, specie tra Prealpi e pianura, localmente a carattere di rovescio; limite delle nevicate a circa 1200-1700 m.

Temperature. Minime in aumento su zone montane e costa, stazionarie altrove; massime in calo salvo locale stazionarietà in pianura e sulle zone costiere.

Venti. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest/sud; in pianura deboli/moderati da nord-est nell’entroterra, sulla costa Scirocco da moderato a teso in serata.

Mare. Da poco mosso a mosso.

Domenica 15 permangono condizioni di tempo instabile/perturbato, con cielo molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite in pianura. Probabili precipitazioni già dalla notte da sparse a tratti diffuse, con locali rovesci. In quota venti moderati/tesi dai quadranti meridionali; in pianura fino a parte della giornata moderati da nord-est nell’entroterra, da sud-est sulla costa, in successiva attenuazione. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie altrove; massime senza notevoli variazioni.

Lunedì 16 permangono condizioni di tempo instabile, con nuvolosità irregolare, più frequente in pianura, mentre sulle zone montane saranno probabili ampie schiarite, specie in quota. Probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse, con rovesci. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Venti in quota tesi da nord/nord-ovest; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, con rinforzi in serata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.