Meteo Veneto, Arpa: “tempo variabile, a tratti instabile”

“Tra lunedì e martedì un nucleo depressionario, con associata aria fredda in quota, farà il suo ingresso a nord-est, transitando dapprima sull’Alto Adriatico per poi spostarsi tra mercoledì e giovedì sul centro-sud Italia. Sulla nostra regione il tempo sarà quindi variabile, a tratti instabile, con possibili fasi di precipitazioni. Da mercoledì si rinforzeranno venti di Bora, specie sulla costa. Le temperature minime caleranno, le massime diminuiranno martedì, mentre in seguito aumenteranno, mantenendosi sopra la media del periodo, specie in pianura. Venerdì variabilità, con aumento della nuvolosità in giornata“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tendenza ad aumento della nuvolosità alta da ovest e sviluppo di annuvolamenti sulle zone montane e sui settori nord/nord-orientali della pianura. La probabilità di precipitazioni sparse aumenterà nel corso del pomeriggio, in particolare dalla serata a nord-est/est, quando potranno verificarsi anche locali rovesci ed occasionali temporali; quota neve attorno ai 1600-1700 m. Temperature massime in aumento e superiori alla media del periodo, specie in pianura. Venti in pianura deboli variabili nell’entroterra, dai quadranti orientali sulla costa, in serata ingresso e rinforzo dei venti da nord-est fino a risultare anche tesi sulla costa. In quota moderati da nord-ovest.

Domani inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, poi parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni. Assenti al mattino; nel corso del pomeriggio aumenterà la probabilità di locali fenomeni su Prealpi e Pedemontana; quota neve intorno ai 1500/1600m.

Temperature. Minime in calo o localmente stazionarie; massime in generale diminuzione.

Venti. In pianura al mattino moderato/tesi da nord-est, in successiva attenuazione. In quota venti moderati/tesi da nord, a tratti anche forti nelle prime ore.

Mare. Da mosso a poco mosso.

Mercoledì 18 al mattino parzialmente nuvoloso, poi diminuzione della nuvolosità.

Precipitazioni. Nella notte e fino a parte della mattinata sarà possibile qualche precipitazione sparsa, eventualmente nevosa oltre i 1500 m, in seguito assenti.

Temperature. Minime in ulteriore calo o localmente stazionarie, con valori che sulla Pedemontana potrebbero risultare prossimi a zero. Massime in aumento.

Venti. In pianura da nord-est moderati tesi, a tratti anche forti sulla costa durante le ore centrali. In quota moderati/tesi da nord-est.

Mare. In prevalenza mosso, a tratti anche molto mosso sui settori costieri meridionali.

Giovedì 19 tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno. Temperature in aumento o localmente stazionarie. Venti da nord-est moderati nell’entroterra, moderati tesi sulla costa fino a parte della giornata, poi in attenuazione; in quota moderati/tesi da nord.

Venerdì 20 sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità. Precipitazioni assenti per buona parte della giornata, dalla sera saranno probabili deboli precipitazioni sulle zone montane, specie sulle Dolomiti. Temperature in calo o localmente stazionarie. Venti in quota moderati tesi dai quadranti settentrionali; in pianura deboli variabili.

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