Meteo Veneto: circolazione anticiclonica almeno fino a venerdì

“Pressione in aumento, da martedì circolazione pienamente anticiclonica almeno fino a venerdì. Le caratteristiche meteorologiche salienti continueranno ad essere le temperature sopra la media e sulla pianura la presenza di nebbie, specie nelle ore notturne“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Localmente modeste e brevi precipitazioni, sui monti nevose sopra i 1700-2000 m di quota. Di notte nebbie da sparse a locali andando dalla costa alla pedemontana. Temperature più alte rispetto a domenica e alla media, anche di molto.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura di notte andando da sud a nord nebbie da diffuse a locali, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Di notte in calo e di giorno in aumento, con differenze leggere/moderate rispetto a lunedì. Valori sopra la media, anche di molto.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Mercoledì 4 alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura di notte andando da sud a nord nebbie da diffuse a locali, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Di notte in calo e di giorno in aumento, con differenze leggere/moderate rispetto a martedì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Giovedì 5 precipitazioni assenti. Sulla pianura cielo poco o parzialmente nuvoloso e di notte alcune nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti sereno o poco nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo di notte e in aumento di giorno.

Venerdì 6 precipitazioni assenti. Sulla pianura cielo poco o parzialmente nuvoloso e di notte alcune nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

