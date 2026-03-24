Meteo Veneto: da giovedì pioggia e crollo termico

“Fino a mercoledì mattina circolazione anticiclonica con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature diurne sopra la media. Poi in arrivo una depressione con nucleo attualmente in prossimità dell’Islanda, che porterà precipitazioni specie giovedì e diminuzioni delle temperature con apice del raffreddamento tra venerdì pomeriggio e sabato mattina“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi in prevalenza cielo poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso ma comunque senza precipitazioni. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a lunedì e sopra la media, sulla pianura anche di molto durante le ore pomeridiane.

Domani nella prima metà di giornata poco nuvoloso e poi nuvolosità in aumento, fino a cielo anche coperto dal pomeriggio sui monti e di sera pure sulla pianura.

Precipitazioni. Sulla pianura fino al pomeriggio assenti e di sera probabilità medio-alta (50-75%) per piogge che arriveranno ad interessare tutte le zone a partire dalla pedemontana. Sui monti fino al mattino assenti e dal pomeriggio probabilità in aumento fino a alta (75-100%) di sera, quando ci saranno fenomeni estesi. Accumuli in prevalenza modesti e localmente moderati. Quota neve inizialmente intorno a 1400-1600 m sulle Dolomiti e 1600-1800 sulle Prealpi, col passar delle ore in calo finanche a 600-900 m.

Temperature. Senza variazioni di rilievo rispetto a martedì. Valori notturni non distanti dalla media e valori diurni sopra la media, sulla pianura anche di molto durante le ore pomeridiane.

Venti. Sulla pianura da deboli a moderati col passar delle ore, da sud-ovest. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da moderati/tesi a tesi/forti col passar delle ore, da nord-ovest.

Mare. Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Giovedì 26 inizialmente cielo coperto ma col passar delle ore nuvolosità in diminuzione a partire dalle zone occidentali, dove il cielo arriverà ad essere anche sereno verso sera.

Precipitazioni. Di notte probabilità alta (75-100%); saranno estese/moderate, sui monti con quota neve in abbassamento fino a gran parte dei fondovalle. Di mattina in attenuazione e successivo esaurimento a partire da nord-ovest. Dal pomeriggio ovunque assenti.

Temperature. Di notte con andamento irregolare e dal mattino in calo, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì e minime a tarda sera.

Venti. Sulla pianura: di notte da nord-est, da tesi/forti a moderati/tesi andando dalla costa alla pedemontana; dal mattino da nord-ovest, moderati/tesi. Sui monti da nord, forti in quota e a tratti anche nelle valli.

Mare. Mosso.

Venerdì 27 parzialmente nuvoloso o nuvoloso senza precipitazioni, ventoso, temperature in calo. Sabato 28 precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

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