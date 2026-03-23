Meteo Veneto, da mercoledì in arrivo nevicate su tutti i settori montani

Il Centro Valanghe della Regione Veneto di Arabba (Belluno) ha emesso un bollettino sperimentale di Previsione Nevicate, valevole dalle 14.00 di oggi, lunedì 23 marzo, alle 24.00 di mercoledì 26 marzo, in vista di un previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche che potrebbe portare a nevicate sui rilievi, anche a basse quote. Oggi e domani, un promontorio proveniente dal medio Atlantico garantirà su tutto l’arco alpino un tempo stabile con temperature nella norma, ma mercoledì l’arrivo di un’importante saccatura dal nord Atlantico, con aria molto fredda proveniente dalle latitudini artiche, determinerà un episodio pluvionevoso dal pomeriggio su tutte le Alpi, con un significativo calo delle temperature, che si porteranno nella notte su valori tipicamente invernali, e un forte rinforzo dei venti da nord in alta montagna.

Di conseguenza, il bollettino indica, per le giornate di oggi e domani, nessuna precipitazione nevosa, mentre mercoledì potranno verificarsi nevicate in tutti i settori montani veneti. In particolare, sull’Alto Agordino, Medio Basso Agordino, Cadore-Comelico, Dolomiti Ampezzane la quota neve è prevista dai 1400/1600 metri fino a fondo valle; sulle Prealpi Bellunesi, le Prealpi Vicentine e le Prealpi Veronesi la quota sale da 1600/1800 metri fino a fondo valle.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.