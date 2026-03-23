Meteo Veneto: depressione in arrivo, tornano freddo e maltempo

“Fino a mercoledì mattina circolazione anticiclonica con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature non distanti dalla norma. Poi in arrivo una depressione attualmente sull’Oceano Atlantico, che porterà precipitazioni e diminuzioni delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi generalmente sereno o poco nuvoloso, su rilievi e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso senza precipitazioni. Temperature: in aumento leggero/moderato rispetto a domenica; valori pomeridiani sulla pianura sopra la media in modo leggero/moderato, per il resto prossimi alla media.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a lunedì fino al primo mattino saranno senza variazioni di rilievo e poi in aumento leggero/moderato. Valori prossimi alla media fino al primo mattino e poi sopra la media, sulla pianura anche di molto durante le ore pomeridiane.

Venti. Deboli/moderati. Sulla pianura nella prima metà di giornata da nord-est e nella seconda metà di giornata da sud-ovest, nelle valli a regime di brezza, in alta montagna da nord.

Mare. Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Mercoledì 25 nuvolosità in aumento, fino a cielo anche coperto dal pomeriggio sui monti e di sera anche sulla pianura.

Precipitazioni. Sulla pianura fino al pomeriggio assenti e di sera probabilità medio-alta (50-75%) per piogge che arriveranno ad interessare tutte le zone. Sui monti fino al mattino assenti e dal pomeriggio probabilità in aumento fino a alta (75-100%) di sera, quando ci saranno fenomeni estesi. Accumuli in prevalenza modesti e localmente moderati. Quota neve inizialmente intorno a 1400-1600 m sulle Dolomiti e 1600-1800 sulle Prealpi, col passar delle ore in calo finanche a 600-900 m.

Temperature. Senza variazioni di rilievo rispetto a martedì.

Venti. Sulla pianura da deboli a moderati col passar delle ore, da sud-ovest. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna/tesi da nord-ovest.

Mare. Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Giovedì 26 nuvoloso con precipitazioni più probabili nella prima metà di giornata, sui monti nevose fino a gran parte dei fondovalle. Ventoso e temperature in calo. Venerdì 27 parzialmente nuvoloso o nuvoloso senza precipitazioni, ventoso, temperature con andamento irregolare.

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