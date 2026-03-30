Meteo Veneto: instabilità tra Prealpi e pianura, vento forte fino a domani

“Dopo alcuni fenomeni di instabilità tra Prealpi e pianura nel pomeriggio/sera di lunedì 30, intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali fino a risultare a tratti forti sulle zone montane, specie in quota ma anche in qualche valle e in alcune zone della pedemontana, fino a tutta la giornata di martedì 31“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Lunedì in arrivo una depressione con nucleo tra Islanda e Scandinavia, che porterà delle precipitazioni e farà scendere le temperature. Tra martedì e mercoledì la circolazione resterà ciclonica e la ventosità sarà la caratteristica meteorologica saliente. Da giovedì pressione in aumento con temperature in risalita verso valori tipici per il periodo“.

Oggi pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, sulla pianura con piovaschi/rovesci da diffusi a locali andando da est a ovest, sui monti con qualche goccia di pioggia e sopra i 1200-1400 m qualche fiocco di neve. Di sera precipitazioni in esaurimento e nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Temperature più basse rispetto a domenica, anche di molto; valori in prevalenza non distanti dalla media, durante le precipitazioni sotto la media in modo anche sensibile.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulla pianura con andamento irregolare e sui monti in calo, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì. Valori sotto la media, anche di molto.

Venti. Da nord-est, in prevalenza moderati/tesi, a tratti forti più probabilmente in alta montagna e sulla costa

Mare. Mosso.

Mercoledì 1° aprile fino al pomeriggio in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Di sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, eccetto alcune diminuzioni fino al primo mattino sui monti, con differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti. Da nord-est, in prevalenza moderati, a tratti tesi/forti più probabilmente sui monti e sulla costa e zone limitrofe.

Mare. Mosso.

Giovedì 2 cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso e a tratti poco nuvoloso. Non si verificheranno precipitazioni. Temperature in aumento.

Venerdì 3 cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso e a tratti poco nuvoloso. Non si verificheranno precipitazioni. Temperature con andamento irregolare.

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