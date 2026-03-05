Meteo Veneto: massime in aumento, in particolare tra venerdì e sabato

“Un vasto promontorio di alta pressione interesserà il Mediterraneo centrale, determinando tempo stabile sulla regione. La pianura continuerà ad essere interessata da nubi basse, foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, in parziale dissolvimento durante le ore centrali, con comparsa di tratti soleggiati anche ampi. Le temperature si manterranno su valori superiori alla media del periodo, alzandosi ulteriormente nei valori massimi tra venerdì e sabato, mentre subiranno un generale lieve calo da domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi su zone montane e pedemontane sereno o poco nuvoloso, nubi basse altrove in parziale dissolvimento sui settori più settentrionali; dopo il tramonto nuova formazione di nubi basse e locali nebbie. Temperature massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento in quota. Venti in pianura deboli variabili; in quota deboli da sud-ovest.

Domani sulle zone montane sereno o poco nuvoloso; in pianura saranno ancora probabili iniziali foschie, nebbie e nubi basse, in successivo dissolvimento e meno persistenti rispetto ai giorni precedenti, salvo sui settori sud-orientali dove potrebbero dissolversi solo parzialmente. Dopo il tramonto nuova formazione di foschie e nebbie, specie sui settori meridionali di pianura e costa.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in lieve calo in pianura, stazionarie o in locale aumento sulle zone montane; massime in aumento e superiori alla media del periodo, specie in pianura.

Venti. In pianura deboli variabili; in quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo.

Sabato 7 tempo stabile e in prevalenza soleggiato; saranno ancora probabili iniziali foschie e nebbie sulla pianura meridionale ma tenderanno a dissolversi rapidamente nelle ore centrali. Dopo il tramonto probabili locali riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni, salvo ulteriore aumento dei valori massimi sulla pianura centro-meridionale.

Venti. Deboli variabili a tutte le quote.

Mare. Calmo.

Domenica 8 iniziali foschie e nebbie in pianura, in graduale dissolvimento, lasceranno spazio ad ampie schiarite; altrove in prevalenza sereno. Dopo il tramonto probabile nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in generale diminuzione. Venti deboli variabili a tutte le quote.

Lunedì 9 permangono condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, in dissolvimento durante le ore centrali. Temperature senza notevoli variazioni. Venti deboli variabili in pianura, deboli occidentali in quota.

