Meteo Veneto: nel fine settimana arriva “impulso più umido e instabile”

“Sul Veneto continueranno ad arrivare correnti orientali pilotate da una vasta area depressionaria centrata sull’Europa orientale. Le masse d’aria saranno piuttosto asciutte fino a venerdì, mentre nel fine settimana giungerà un impulso più umido e instabile che potrà dar luogo a degli annuvolamenti e a qualche precipitazione tra il pomeriggio di sabato e le prime ore di domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo sereno con aria tersa. Temperature diurne in aumento rispetto a mercoledì. Venti in quota da nord-est da moderati a deboli; in pianura dai settori orientali, deboli a tratti moderati sull’entroterra, moderati o tesi lungo la costa.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dal tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni o tendenti alla diminuzione, soprattutto nei valori minimi in pianura.

Venti. In quota moderati da nord-est; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli.

Mare. Poco mosso.

Sabato 21 tempo variabile, a tratti instabile dal pomeriggio a partire dalla montagna: nella prima metà della giornata la nuvolosità sarà più irregolare e alternata a tratti di sereno, mentre dalle ore centrali gli annuvolamenti aumenteranno fino a rendere il cielo molto nuvoloso o coperto in serata.

Precipitazioni. Fino a metà giornata in prevalenza assenti. Nel corso del pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone settentrionali, medio-bassa (25-50%) a centro-sud di precipitazioni locali anche a carattere di rovescio; limite della neve intorno a 1000-1200 m.

Temperature. In pianura pressoché stazionarie o in locale lieve variazione nei valori minimi; in montagna minime in rialzo, massime in lieve diminuzione.

Venti. In montagna deboli variabili. In pianura deboli variabili, ma con moderati rinforzi da nord-est dalla serata.

Mare. Poco mosso.

Domenica 22 nuvolosità irregolare, più compatti e persistenti sulle zone montane, alternata a schiarite più significative in pianura. Non esclusa qualche precipitazione in montagna specie tra la notte ed il primo mattino. Temperature minime prevalentemente in rialzo, massime in diminuzione.

Lunedì 23 cielo sereno o poco nuvoloso, soprattutto nelle ore pomeridiane per nubi medio-alte e sulle zone montane anche per cumuli. Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo.

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