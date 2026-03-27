Meteo Veneto: nuova saccatura da Nord all’orizzonte

“Il minimo barico responsabile dell’episodio perturbato della giornata di giovedì, si sposterà lentamente verso il sud Italia nel corso di venerdì, per poi traslare verso i Balcani sabato. Contestualmente da sabato si approfondirà una saccatura sulla Francia che tenderà ad isolare un minimo secondario sul Mediterraneo occidentale. Da lunedì infine giungerà da nord una nuova saccatura che si approfondirà sull’Italia. In questa situazione dinamica si alterneranno fasi di maggiore stabilità a fasi più variabili. Le temperature oscilleranno da valori inizialmente sotto la media del periodo, specie nei valori minimi in pianura, a valori in media nel fine settimana, per poi scendere nuovamente da lunedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.
Oggi progressiva attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite anche ampie. Temperature massime in ripresa. Venti in quota dai quadranti settentrionali inizialmente ancora forti, poi in attenuazione; in pianura variabili, deboli, a tratti moderati/tesi. Possibili residui iniziali episodi di Foehn, specie in qualche fondovalle dolomitico, e sulle zone prealpine e pedemontane occidentali.
Domani cielo sereno o poco nuvoloso, specie verso sera.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime in diminuzione soprattutto in pianura, dove localmente si potranno raggiungere valori prossimi allo zero, mentre sulla Pedemontana potranno risultare localmente inferiori; massime in ripresa.
Venti. In quota moderati, a tratti tesi, dai quadranti settentrionali, saranno ancora possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana. In pianura deboli variabili.
Mare. Poco mosso.
Domenica 29 un po’ di variabilità, con annuvolamenti che si alterneranno a schiarite e presenza di nubi alte.
Precipitazioni. Assenti.
Temperature. Minime in aumento, anche marcato in pianura. Massime in generale aumento, salvo in quota dove risulteranno in calo.
Venti. In quota tesi dai quadranti settentrionali, in attenuazione verso sera. In pianura nella notte fino a parte della mattinata dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati/tesi sulla costa, poi deboli variabili.
Mare. Poco mosso.
Lunedì 30 al mattino in prevalenza poco nuvoloso, per tratti di nuvolosità medio-alta, nel pomeriggio schiarite si alterneranno a nubi irregolari associate a possibili precipitazioni, da locali a sparse, con possibili rovesci; limite della neve intorno ai 1000/1300m. Temperature minime senza notevoli variazioni in pianura, in ulteriore calo sulle zone montane; massime in generale diminuzione. In pianura venti deboli dai quadranti orientali; in quota da nord-ovest/nord da tesi a forti in serata.
Martedì 31 iniziale residua variabilità, con annuvolamenti irregolari fino a parte della mattinata, in successivo diradamento, con comparsa di tratti soleggiati, ed in nuova formazione nel tardo pomeriggio/sera, specie sui settori orientali. Non si escludono locali precipitazioni, eventualmente nevose intorno ai 1200/1400 m. Temperature minime in calo, con valori in pianura che potranno risultare localmente prossimi a zero sulle zone interne, di qualche grado inferiori sulle zone pedemontane; massime in calo in quota, stazionarie altrove. In quota permarranno venti dai quadranti settentrionali da forti a tesi a fine giornata; in pianura Bora tesa, a tratti forte sulla costa.
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