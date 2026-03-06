Meteo Veneto: temperature ancora superiori alla media

“Una vasta area anticiclonica in espansione dal Mediterraneo manterrà il tempo stabile almeno fino all’inizio della prossima settimana. In pianura, nelle ore notturne e fino a parte della mattina, il ristagno di umidità nei bassi livelli dell’atmosfera darà luogo a foschie o nebbie; per il resto, il cielo sarà in prevalenza sereno o a tratti poco nuvoloso fino a domenica, con probabile aumento della nuvolosità a partire da lunedì. Le temperature saranno ancora superiori alla media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav..

Oggi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; dopo il tramonto foschie o nebbie sulle zone pianeggianti. Temperature diurne in rialzo. Venti deboli variabili, con possibili brezze nelle valli e lungo la costa.

Domani cielo in prevalenza sereno o inizialmente poco nuvoloso per velature, ma con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde e in diradamento durante il giorno.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Pressoché stazionarie o in locale variazione, tendenti al rialzo nei valori massimi sulle zone centro-occidentali.

Venti. Deboli variabili, a regime di brezza nelle valli e sul litorale.

Mare. Calmo.

Domenica 8 nella prima metà della giornata, cielo in prevalenza sereno, ma con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde; dalle ore centrali aumento delle velature.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in locale lieve variazione, massime in leggero calo.

Venti. Deboli variabili, con brezze nelle valli e in prossimità della costa.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Lunedì 9 cielo poco o parzialmente nuvoloso, specie nella seconda metà della giornata per l’arrivo di nuvolosità medio-alta. In pianura nelle ore più fredde foschie e locali nebbie. Leggere variazioni a carattere locale nei valori termici.

Attendibilità previsione: Buona

Martedì 10 cielo da poco a parzialmente nuvoloso con aumento della nuvolosità nella seconda metà della giornata. Temperature minime prevalentemente in rialzo, massime in calo.

