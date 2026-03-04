Meteo Veneto: temperature superiori alla media del periodo

“Un vasto promontorio di alta pressione interesserà il Mediterraneo centrale, determinando tempo stabile sulla regione, almeno fino a domenica. La pianura continuerà ad essere interessata da nubi basse, foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, in dissolvimento durante le ore centrale, con comparsa di tratti soleggiati. Le temperature si manterranno su valori superiori alla media del periodo, alzandosi nei valori massimi ulteriormente tra venerdì e sabato, mentre subiranno un generale lieve calo domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura residue nubi basse in parziale dissolvimento, altrove sereno o poco nuvoloso. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature massime in calo in pianura, in aumento sulle zone montane e superiori alla media del periodo. Venti deboli variabili in pianura; deboli settentrionali in quota.

Giovedì 5 sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, in pianura iniziali foschie, nebbie e nubi basse estese, in graduale dissolvimento durante le ore centrali, con comparsa di ampi tratti soleggiati. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni, salvo ulteriore aumento dei valori estremi in quota.

Venti. In pianura deboli variabili; in quota inizialmente deboli settentrionali, in seguito in progressiva rotazione da sud-ovest.

Mare. Calmo.

Venerdì 6 sulle zone montane sereno o poco nuvoloso; in pianura saranno ancora probabili iniziali foschie, nebbie e nubi basse estese, in graduale dissolvimento durante le ore centrali, con comparsa di ampi tratti soleggiati. Dopo il tramonto nuova formazione di foschie e nebbie, specie sui settori meridionali di pianura e costa.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venti. In pianura deboli variabili; in quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo.

Sabato 7 tempo stabile e in prevalenza soleggiato; saranno ancora probabili foschie e nebbie in pianura durante le ore più fredde, ma tenderanno a dissolversi più rapidamente rispetto ai giorni precedenti nelle ore centrali. Temperature senza notevoli variazioni, salvo ulteriore aumento dei valori massimi sulla pianura centro-meridionale e localmente in quota. Venti deboli variabili a tutte le quote.

Domenica 8 iniziali foschie e nebbie in pianura, in graduale dissolvimento, lasceranno spazio ad ampie schiarite; altrove in prevalenza sereno. Dopo il tramonto probabile nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in generale diminuzione. Venti deboli variabili a tutte le quote.

