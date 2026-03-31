Meteo Veneto: tempo variabile e ventilato fino a giovedì

“Martedì 31 venti forti dai quadranti settentrionali sulle zone montane, specie in quota, a tratti anche in qualche valle e in alcune zone della pedemontana“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un nucleo di bassa pressione isolatosi sull’Italia si sposterà progressivamente verso il Tirreno meridionale, convogliando sulla nostra regione correnti orientali, a tratti umide, che renderanno il tempo variabile e ventilato fino a giovedì. In seguito la pressione aumenterà, per effetto dell’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, che porterà tempo più stabile e un graduale rialzo termico“.

Oggi da sereno o poco nuvoloso nel primo pomeriggio a irregolarmente nuvoloso in seguito. Temperature diurne in diminuzione in quota e in qualche valle, in rialzo sulle restanti zone. Venti in quota forti settentrionali, con possibili raffiche di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana; in pianura da nord-est in rinforzo fino a moderati/tesi sull’entroterra, tesi a tratti forti lungo la costa.

Domani nuvolosità irregolare alternata a spazi di sereno, più significativi nella seconda parte della giornata, quando il cielo risulterà poco nuvoloso per velature.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in locale variazione: generalmente in calo nelle valli e sulla pianura interna, in rialzo verso sud e sulla pianura nord-orientale; massime prevalentemente in aumento.

Venti. Nord-orientali, in montagna tesi o ancora inizialmente forti, con locali raffiche di Foehn nelle valli; in pianura moderati/tesi sulle zone interne, tesi a tratti forti lungo la costa.

Mare. Mosso.

Giovedì 2 sereno o poco nuvoloso per velature, con maggiori annuvolamenti nel pomeriggio per cumuli soprattutto in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento o localmente stazionarie.

Venti. In quota nord-orientali moderati a tratti tesi; nelle valli a prevalente regime di brezza. In pianura deboli o, sulla fascia pedemontana e lungo la costa moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mare. Mosso.

Venerdì 3 cielo in prevalenza sereno, salvo residui annuvolamenti sulla pianura meridionale a inizio giornata. Temperature prevalentemente in aumento nei valori minimi, pressoché stazionarie o in locale variazione le massime.

Attendibilità previsione: Buona

Sabato 4 tempo stabile con cielo sereno. Temperature minime in locale variazione; massime in rialzo in quota, in diminuzione sulla pianura centro-settentrionale e nelle valli, senza notevoli variazioni altrove.

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