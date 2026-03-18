Meteo Veneto: tempo variabile, vento forte fino a domani

“La regione si troverà sotto un flusso di correnti a prevalente curvatura ciclonica sospinte da una vasta depressione sull’Europa orientale. Si alterneranno fasi con tempo variabile, soprattutto mercoledì e nel fine settimana e periodi con arrivo di aria asciutta e stabile soprattutto giovedì e venerdì. Altro aspetto significativo saranno i venti anche forti dai settori orientali fino a giovedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi nel primo pomeriggio residui annuvolamenti per lo più senza precipitazioni; con il passare delle ore nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Temperature in diminuzione. Venti nord-orientali forti in quota, moderati/tesi sull’entroterra pianeggiante, tesi a tratti forti lungo la costa.

Domani cielo sereno con aria tersa.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo in pianura e alla diminuzione nelle valli; massime in ripresa.

Venti. Di provenienza nord-orientali, in quota inizialmente tesi, poi in attenuazione fino a moderati; in pianura moderati sull’entroterra, tesi lungo la costa, in attenuazione dal pomeriggio.

Mare. Da mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso.

Venerdì 20 cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni o tendenti alla diminuzione, soprattutto nei valori minimi in pianura.

Venti. In quota moderati da nord-est; altrove variabili, con brezze nelle valli.

Mare. Poco mosso.

Sabato 21 tempo variabile con cielo nuvoloso o anche molto nuvoloso, salvo parziali schiarite a inizio giornata. Non esclusa qualche modesta precipitazione dalle ore centrali in montagna e verso sera in pianura, con limite della neve intorno a 1000-1200 m. Temperature minime sulla pianura meridionale pressoché stazionarie, altrove in aumento; massime per lo più in diminuzione.

Domenica 22 annuvolamenti più compatti e persistenti sulle zone montane, alternati a schiarite, specie in pianura e nel corso del pomeriggio. Non esclusa qualche precipitazione in montagna specie nella prima metà di giornata. Temperature minime prevalentemente in rialzo, massime senza notevoli variazioni.

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