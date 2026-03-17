Meteo Veneto: torna la Bora, forti raffiche domani

“Mercoledì 18 venti nord-orientali da tesi, a tratti forti anche con raffiche tra la mattina e il pomeriggio, sulla costa, specie centro-sud, e in quota, specie sui rilievi prealpini“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Fino a mercoledì persistenza di condizioni cicloniche con delle precipitazioni e sulla pianura venti di Bora. Poi pressione in aumento, ancora con Bora sulla pianura fino a giovedì mentre in seguito la caratteristica meteorologica saliente sarà un graduale aumento della nuvolosità“.

Oggi pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto a tratti, con modeste/brevi piogge locali sulle zone montane e pedemontane del Vicentino-Trevigiano. Di sera precipitazioni assenti e nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Temperature in calo anche sensibile rispetto a lunedì, con minime a fine giornata e valori sopra la media in modo leggero/moderato. Ventoso per correnti da nord-est specie sulla costa e in alta montagna

Mercoledì 18 nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di mattina. Poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche poco nuvoloso di sera.

Precipitazioni. Nella prima metà di giornata probabilità in aumento fino a divenire di mattina medio-bassa (25-50%) sui monti per modesti fenomeni locali a tratti con quota neve attorno ai 1100-1300m, mentre medio-alta (50-75%) sulla pianura per modeste piogge a tratti che prima o poi interesseranno tutte le zone. Per il resto assenti.

Temperature. In calo anche sensibile, non distanti dalla media.

Venti. Da nord-est. Sulla pianura da tesi/forti a moderati/tesi andando dalla costa alla pedemontana, sui monti deboli/moderati nelle valli e tesi/forti in quota.

Mare. Mosso.

Giovedì 19 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Fino al pomeriggio in aumento e di sera in calo, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì e minime a fine giornata.

Venti. Da nord-est. Sulla pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, sui monti deboli/moderati nelle valli e moderati/tesi in quota.

Mare. Mosso.

Venerdì 20 non si verificheranno precipitazioni. Nuvolosità in leggero/moderato aumento col passar delle ore. Temperature in calo eccetto alcuni aumenti notturni sui monti.

Sabato 21 nuvolosità in aumento. Sui monti a tratti qualche modesta precipitazione con quota neve attorno a 1100-1300 m. Temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.

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