Meteo Veneto: variabilità nel weekend

“Mentre la pressione al suolo resta abbastanza livellata, per qualche giorno in quota scorrono ancora impulsi ciclonici d’aria fresca, che sulla nostra regione nel fine settimana portano un po’ di variabilità; in seguito essi lasciano spazio a un promontorio anticiclonico, permettendo più ampi spazi di sereno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso. Domani tempo variabile, anche leggermente instabile dal pomeriggio sulle zone montane, con alcuni spazi di sereno fino a metà giornata e addensamenti nuvolosi via via più significativi in seguito.

Precipitazioni. Assenti fino alle ore centrali, poi sparse con qualche possibile rovescio sulle zone montane e pedemontane, più sporadiche altrove; limite delle nevicate sui 1000-1300 m, ma in probabile lieve abbassamento nelle ultime ore.

Temperature. Minime un po’ in aumento sulle zone montane e pedemontane, stazionarie o in leggera diminuzione altrove; massime in diminuzione, salvo locale stazionarietà su bassa pianura e costa.

Venti. In quota inizialmente da moderati a deboli settentrionali, poi da deboli a moderati sud-orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura fino alle ore centrali perlopiù deboli con direzione variabile, poi da deboli a più spesso moderati nord-orientali.

Mare. Per gran parte della giornata quasi calmo, alla sera poco mosso.

Domenica 22 cielo irregolarmente nuvoloso, con copertura più insistente sulle zone montane e maggiori schiarite su quelle pianeggianti.

Precipitazioni. Non si esclude qualche temporaneo fenomeno di lieve entità.

Temperature. Per le minime sono attese contenute variazioni di carattere locale su zone montane e pedemontane, aumenti altrove; massime un po’ in calo.

Venti. In quota sulle Dolomiti deboli o a tratti localmente moderati con direzione variabile, sulle Prealpi a tratti deboli e più spesso moderati dai quadranti orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile salvo locale prevalenza dai quadranti nord-orientali; in pianura nord-orientali, a tratti deboli e più spesso moderati, specie su bassa pianura e costa.

Mare. Poco mosso nel pomeriggio, per il resto in prevalenza mosso.

Lunedì 23 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno e qualche addensamento fino alle ore centrali, quando non si escludono occasionali modeste precipitazioni; temperature minime in moderata diminuzione, salvo locali lievi controtendenze nelle valli; temperature massime in aumento.

Martedì 24 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno; per le temperature prevale un moderato aumento, salvo qualche lieve controtendenza delle minime.

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