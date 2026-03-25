Meteo Veneto: vento forte e crollo termico in arrivo, quota neve in calo fino 600 metri

“Tra la sera di mercoledì 25 e la prima parte di giovedì 26 tempo instabile/perturbato con precipitazioni a tratti diffuse anche con rovesci; sensibile calo termico con limite nevicate in marcato abbassamento fino ai 600/800 m, localmente e a tratti anche più in basso; significativo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali fino a forti, anche con raffiche localmente molto forti, sia su zone montane e pedemontane per la gran parte di giovedì, che in pianura specie verso la costa fino alle ore centrali di giovedì“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Scende rapidamente da nord-ovest un’ampia saccatura d’aria fredda, che giovedì isola un minimo barico sull’Italia, seguito nel fine settimana da un contenuto rialzo della pressione; sul Veneto è dunque prevista una fase perturbata con precipitazioni più presenti nelle prime ore di giovedì, cui seguono rasserenamenti specie da sabato a domenica mattina; spiccano altresì alcune fasi almeno localmente ventose specie fino a venerdì, oltre ad un temporaneo raffreddamento che giovedì mattina porta la neve a quote relativamente basse e nelle mattinate successive può portare qualche brinata fino in pianura“.

Oggi cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, anche molto nuvoloso o coperto verso fine giornata a partire dalle zone interne; agli addensamenti si associano precipitazioni da sparse a diffuse, specie di sera su zone montane e alta pianura, con qualche rovescio su pianura e Prealpi; limite delle nevicate in abbassamento da 1500-1800 a 900-1200 m, anche più in basso sulle zone più interne; fasi di significativo rinforzo del vento in quota, dapprima sud-occidentale sulle Prealpi e infine settentrionale sulle Dolomiti.

Domani cielo perlopiù da coperto a molto nuvoloso, a parte qualche schiarita più probabile alla sera.

Precipitazioni. Fenomeni da diffusi a sparsi, con complessiva tendenza a diradamento da nord-ovest; probabile qualche rovescio su bassa pianura e costa, specie all’inizio della giornata; limite delle nevicate in genere a circa 800-1100 m sulle Prealpi e 600-900 m sulle Dolomiti, ma in qualche caso anche un po’ più basso.

Temperature. Calo delle massime, più sensibile in montagna; minime attese in vari casi di sera, con variazioni perlopiù contenute e di carattere locale tra cui diminuzioni sulle zone costiere.

Venti. In quota, prevalentemente forti dai quadranti settentrionali; nelle valli dolomitiche, moderati o a tratti tesi dai quadranti settentrionali con possibile Foehn; nelle valli prealpine e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile con qualche fase di discreto rinforzo; altrove perlopiù dai quadranti nord-occidentali, nelle prime ore da forti a tesi a sud specie sul litorale meridionale, poi a tratti moderati e a tratti deboli.

Mare. Il settore meridionale da molto mosso a mosso, quello settentrionale da mosso a poco mosso.

Venerdì 27 cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con maggior copertura nelle prime ore e maggiori schiarite dal pomeriggio in poi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve aumento sulla costa, in diminuzione altrove; per le massime, attese contenute variazioni di carattere locale.

Venti. In quota prevalentemente nord-orientali, da forti a tesi sulle Dolomiti e da tesi a moderati sulle Prealpi; nelle valli e sulla fascia pedemontana centro-occidentale, almeno a tratti moderati o localmente sostenuti per Foehn; per il resto a tratti moderati e più spesso deboli con direzione variabile, a parte temporanei modesti rinforzi di Bora alla sera sulla costa.

Mare. In prevalenza poco mosso sottocosta, almeno a tratti mosso al largo.

Sabato 28 cielo sereno o poco nuvoloso; temperature in diminuzione soprattutto sulla pianura, massime in aumento.

Domenica 29 cielo da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso; non si escludono occasionali modeste precipitazioni dal pomeriggio sulle zone interne; in pianura e nelle valli, moderato aumento delle temperature minime e valori stazionari o in lieve aumento riguardo a quelle massime; in quota, contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature minime e diminuzione di quelle massime.

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