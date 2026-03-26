Meteo Veneto: vento forte tra oggi e domani, fiocchi di neve da 700 metri

“Nel pomeriggio/sera di giovedì 26 e nel corso di venerdì 27 venti spesso forti in quota dai quadranti settentrionali con raffiche di Foehn in alcune valli e a tratti sulla Pedemontana“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una profonda saccatura d’aria fredda proveniente dalle alte latitudini ha già indotto un minimo barico sull’Italia, destinato a migrare verso sud-est lasciando spazio a un temporaneo rialzo della pressione, e ne induce un altro domenica sul Mediterraneo occidentale; per il Veneto ne conseguono parecchie nubi a inizio periodo, rasserenamenti più ampi venerdì, nubi irregolari in seguito con probabile ritorno di qualche precipitazione da lunedì pomeriggio; la situazione barica, specie all’inizio, è favorevole ad episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana; spicca un aumento dell’escursione termica diurna, con temperature minime che nelle prime ore di sabato possono portare lievi brinate fino in pianura“.

Oggi cielo perlopiù da coperto a molto nuvoloso, con qualche schiarita specie alla sera; possibilità di qualche modesta precipitazione a tratti, eventualmente con fiocchi di neve da circa 700-1000 m; calo delle temperature diurne rispetto a mercoledì, specie in montagna; venti in prevalenza dai quadranti settentrionali, più significativi in quota, con alcuni episodi di Foehn sulle zone pedemontane e nelle valli.

Domani cielo da molto nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con maggior copertura nelle prime ore e maggiori schiarite dal pomeriggio in poi.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo possibilità di occasionali modesti fenomeni fino alla mattinata, con eventuali fiocchi di neve da circa 900-1200 m.

Temperature. Minime in genere raggiunte di sera, per le quali si prevedono sulla pianura sud-orientale degli aumenti, sulle zone montane delle diminuzioni e altrove contenute variazioni di carattere locale con prevalenza delle diminuzioni; per le massime, prevale un contenuto aumento, salvo locali leggere controtendenze in quota.

Venti. In genere, dai quadranti settentrionali; in quota perlopiù tesi, ma nelle prime ore anche forti e alla sera moderati; nelle valli e sulla fascia pedemontana, almeno a tratti moderati o localmente sostenuti per Foehn; per il resto a tratti moderati e più spesso deboli, a parte la sera sulla costa quando divengono da moderati a tesi.

Mare. In prevalenza poco mosso, ma almeno temporaneamente anche quasi calmo sottocosta, di sera anche mosso al largo.

Sabato 28 cielo da sereno a poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in diminuzione soprattutto in pianura; aumento delle massime, più sensibile in montagna.

Venti. In quota moderati dai quadranti settentrionali, a tratti localmente tesi; nelle valli e sulla fascia pedemontana, probabili alcuni moderati episodi di Foehn; per il resto, deboli con direzione variabile, a parte un temporaneo moderato rinforzo da sud-ovest sulla pianura nel pomeriggio.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo, al più mosso al largo nelle primissime ore.

Domenica 29 un po’ di variabilità, con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi; aumento delle temperature minime, lieve in montagna e moderato in pianura; per le temperature massime sono attese in quota delle moderate diminuzioni, sulla pianura sud-orientale valori stazionari o in leggera diminuzione, altrove contenuti aumenti.

Lunedì 30 cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso, ma con temporanei spazi di sereno; da metà giornata in poi, specie sulle zone interne è probabile qualche precipitazione, di modesta entità salvo locali rovesci; limite delle nevicate sui 900-1200 m; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature minime, con prevalenza di aumenti sulla pianura meridionale; temperature massime in diminuzione.

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