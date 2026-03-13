Meteo Veneto, weekend di pioggia e neve: le previsioni Arpav per sabato 14 e domenica 15 marzo

“Tra il pomeriggio di sabato 14 e la mattinata di domenica 15 fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse e moderate sulle zone centro-settentrionali, anche a carattere di rovescio con quantitativi consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti su Prealpi. Limite delle nevicate in prevalenza intorno ai 1300/1500 m. Rinforzi di Scirocco sulla costa e in quota“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La pressione è in calo. Da sabato prevarranno condizioni cicloniche per l’avvicinamento da nord-ovest di varie depressioni, che porteranno condizioni di spiccata variabilità tipicamente primaverile“.

Oggi cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti a tratti nuvoloso con qualche breve/modesta pioggia. Sulla pianura di sera nebbie locali. Temperature più alte rispetto a giovedì e alla media anche di molto.

Sabato 14 nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente dal pomeriggio. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni. Probabilità in aumento col passar delle ore a partire da nord, dal pomeriggio andando da nord a sud probabilità da alta (75-100%) a medio-bassa (25-50%) per fenomeni da estesi/frequenti/moderati a sparsi/discontinui/modesti. Quota neve piuttosto variabile e generalmente compresa tra 1200 e 1600 m.

Temperature. In aumento di notte e in calo di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì. In prevalenza sopra la media ma durante le precipitazioni sotto la media, anche di molto.

Venti. Sulla pianura proverranno moderati/tesi da sud-est, ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno ad indebolirsi e disporsi da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Domenica 15 fino al mattino cielo coperto, dal pomeriggio nuvolosità in leggera/moderata diminuzione.

Precipitazioni. Nella prima metà di giornata andando da nord-est a sud-ovest probabilità da alta (75-100%) a medio-bassa (25-50%) per fenomeni da estesi/frequenti/moderati a sparsi/discontinui/modesti, con quota neve sempre piuttosto variabile e generalmente compresa tra 1200 e 1600 m. Di pomeriggio probabilità in diminuzione. Di sera ovunque assenti.

Temperature. Di notte in aumento, dal mattino in calo con minime a fine giornata. Differenze anche sensibili rispetto a sabato.

Venti. Sulla pianura: nella prima metà di giornata moderati/tesi, dal pomeriggio deboli/moderati; in prevalenza da nord-est, su Delta del Po e zone limitrofe fino al mattino da sud-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Mosso.

Lunedì 16 nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno, sulla pianura con alcune nebbie di notte e in dissoluzione di mattina. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento e poi delle precipitazioni più probabilmente di sera, con quota neve sopra i 1500 m. Temperature in calo di notte, in aumento di giorno e con andamento irregolare di sera.

Martedì 17 nuvolosità in diminuzione con qualche pioggia più probabilmente fino al primo mattino. Temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.