Meteotrentino aggiorna le previsioni del vento sull’Alto Garda con un nuovo modello di calcolo

Si chiama ICOsahedral Nonhydrostatic, il modello meteorologico che Meteotrentino impiega per le previsioni del vento sull’Alto Garda, un punto di riferimento per chi vive e frequenta il lago. Il servizio è stato rinnovato e verrà aggiornato due volte al giorno, affiancato sempre a quello Wrf sviluppato dall’Università di Trento. L’adozione del sistema Icon, si legge in una nota, “rappresenta un passo avanti tecnologico”. “Si tratta del risultato di una collaborazione internazionale, che vede coinvolti importanti centri meteorologici e istituti di ricerca“, fa sapere la Provincia, che anticipa anche come sia possibile che il nuovo sistema mostri “piccole variazioni rispetto al passato, ma le prime verifiche qualitative stanno già evidenziando performance molto buone”.

Le elaborazioni riferite a Riva del Garda consentono di prevedere orario e intensità dei venti da sud come Òra e Vinessa, mentre quelle dedicate al Medio Garda permettono di seguire l’evoluzione dei venti da nord, tra cui Vent e Pelér.