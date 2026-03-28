Michelangelo Dome: il nuovo scudo antimissile iper tecnologico di Leonardo per la difesa dell’Italia e dell’Europa

Il panorama della sicurezza globale sta attraversando una trasformazione senza precedenti, spingendo le potenze industriali a ripensare radicalmente il concetto di protezione dello spazio aereo. In questo scenario di estrema complessità, l’Italia si pone all’avanguardia con il progetto Michelangelo Dome, una soluzione sistemica sviluppata da Leonardo per rispondere alle sfide belliche del ventunesimo secolo. Roberto Cingolani, amministratore delegato del colosso della difesa italiano, ha delineato con precisione la filosofia e la struttura di questo scudo, sottolineando come la tecnologia non sia più solo uno strumento di offesa, ma il pilastro fondamentale della deterrenza moderna. La necessità di un sistema simile nasce dalla consapevolezza che i tempi di reazione si sono contratti drasticamente, rendendo obsoleti i vecchi modelli di difesa statici e lenti.

La visione di Roberto Cingolani e il valore etico della deterrenza tecnologica

Le parole di Roberto Cingolani offrono una prospettiva chiara sulla direzione intrapresa da Leonardo. Egli ha dichiarato testualmente: “Ho sempre fatto lo scienziato e certamente non ho lavorato per costruire macchine che dovessero offendere. Qui si tratta di costruire macchine per difenderci, per fare deterrenza. Il riarmo serve alla deterrenza: questo deve essere molto chiaro“. Cingolani prosegue spiegando la natura delle minacce attuali: “Ormai possiamo distinguere due grandi categorie di attacco dal cielo. Da un lato i missili a lunghissima gittata — anche oltre i 2.000 chilometri — che possono arrivare fino all’Europa e che diventano pericolosi non solo per la distanza ma per la velocità: se lanciati da vicino, arrivano in 2-3 minuti. Dall’altro lato gli attacchi saturanti: meno veloci, a corto raggio, ma composti da sciami di droni o missili in numero molto elevato. Il singolo oggetto è più facile da intercettare, ma il problema è la quantità: bisogna fermarli tutti insieme“.

Il cuore della sfida risiede nella rapidità con cui il pericolo si manifesta. Secondo l’Ad di Leonardo, rispetto al passato è cambiata “la velocità di reazione. Oggi le minacce si concretizzano in pochissimi minuti, quindi tutto deve avvenire quasi in tempo reale: servono supercalcolo e intelligenza artificiale per calcolare traiettorie, tempi e impatti e assegnare la risposta più efficace“. Qui entra in gioco il Michelangelo Dome, che Cingolani descrive così: “La nostra idea è costruire un’architettura aperta che possa respingere entrambe le minacce: quelle saturanti e quelle dei missili veloci, balistici o ipersonici. Nel primo caso si lavora sulla ‘dead zone’, una zona in cui nulla può penetrare, difesa con artiglieria veloce, radar e sistemi di visione. Per i missili a lunga gittata la risposta è più complessa: satelliti, radar a lunga portata, tracciamento anticipato e scelta in tempo reale della contromisura migliore“.

Cingolani evidenzia inoltre l’efficienza economica del progetto: “I vantaggi sono di tempi e di costi, perché costruire uno scudo completo richiede anni e investimenti enormi. Con Michelangelo si può iniziare subito, federando quello che già esiste e dando anche a Paesi piccoli e medi la possibilità di usufruire di un sistema comune. Significa anche, ad esempio, la possibilità di non utilizzare missili da milioni di euro ma proiettili da pochi euro, per intercettare con una precisione del 98% gli sciami di droni. La tecnologia c’è già, non è qualcosa che vedremo solo nel 2030. Abbiamo già dimostrato, in simulazioni avanzate, l’intercettazione di un missile a 76 chilometri dall’obiettivo. Entro giugno mostreremo capacità innovative di gestire i droni e parteciperemo a esercitazioni Nato. Detto questo si tratta di un sistema ‘sartoriale’ che dipende da cosa si vuole difendere e dagli asset disponibili. L’emergenza c’è, e l’Europa non era pronta: è frammentata e fatica a costruire una difesa comune. Credo però che la Nato resti fondamentale e che un’Europa più forte la rafforzi. Nessuno può farcela da solo: per questo lavoriamo su alleanze industriali e in questo fungiamo un po’ da ‘sherpa’ che aprono la strada anche a collaborazioni tra governi“.

Analisi tecnica degli attacchi saturanti e della gestione della Dead Zone

Il concetto di attacco saturante rappresenta una delle sfide più insidiose per le difese aeree convenzionali. Questa tattica non punta sulla potenza del singolo colpo, ma sulla quantità massiccia di vettori, come droni low-cost o razzi, lanciati simultaneamente per mandare in sovraccarico i sistemi di puntamento nemici. Il Michelangelo Dome risponde a questa minaccia attraverso la creazione di una Dead Zone, un perimetro difensivo invalicabile dove l’integrazione tra radar ad alta risoluzione e sistemi di visione computerizzata permette di identificare ogni singolo elemento dello sciame. La vera innovazione risiede nell’utilizzo di artiglieria veloce e munizionamento programmabile, che consente di abbattere minacce economiche senza sprecare costosi missili intercettori. Questo approccio garantisce una sostenibilità economica della difesa, impedendo che un aggressore possa esaurire le scorte difensive di una nazione semplicemente utilizzando droni di massa.

La sfida dei missili ipersonici e il ruolo cruciale del supercalcolo

Sul fronte opposto della complessità troviamo i missili a lunga gittata e i vettori ipersonici, capaci di viaggiare a velocità superiori a Mach 5 e di compiere manovre evasive. In questo caso, il fattore tempo è critico: con un preavviso che può ridursi a soli 120-180 secondi, l’intervento umano è fisicamente impossibile. Il Michelangelo Dome risolve questa criticità affidando la gestione del tracciamento a infrastrutture di supercalcolo e algoritmi di intelligenza artificiale. Il sistema analizza istantaneamente i dati provenienti da una rete federata di satelliti e radar a lungo raggio per prevedere la traiettoria più probabile del missile. La capacità di intercettazione dimostrata a 76 chilometri dall’obiettivo conferma l’efficacia di questa “scelta in tempo reale della contromisura migliore”, che permette di neutralizzare la minaccia nello spazio o negli strati alti dell’atmosfera, ben prima che possa colpire centri abitati o infrastrutture sensibili.

Geopolitica della difesa e il ruolo dell’Italia come Sherpa industriale

In un’Europa caratterizzata da una forte frammentazione delle capacità militari, il Michelangelo Dome si propone come un’architettura aperta capace di superare i confini nazionali. L’Italia, attraverso Leonardo, assume il ruolo strategico di sherpa industriale, facilitando la collaborazione tra governi che faticano a trovare una sintesi politica sul tema della difesa comune. L’idea di federare gli asset esistenti permette anche ai Paesi con budget limitati di integrarsi in uno scudo collettivo, rafforzando complessivamente il fianco europeo della Nato. In un momento geopolitico così delicato, la sovranità tecnologica italiana diventa uno strumento di stabilità: lo scudo non è solo una barriera fisica, ma una piattaforma di cooperazione internazionale che mira a rendere il costo di un eventuale attacco talmente alto da scoraggiarne l’esecuzione stessa.